Французский аукционный дом отказался отменять сделку по продаже украденного указа Петра II

Дом Aguttes не отменит сделку по продаже украденного подлинника указа Петра II

Французский аукционный дом Aguttes, продавший украденный из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) подлинник указа императора Петра II, отказался отменять сделку. Об этом сообщила РИА Новости директор отдела книг, рукописей и ценных документов организации Софи Перрин.

По ее словам, в отношении аукционного дома было проведено расследование. Центральный офис по борьбе с торговлей культурными ценностями не нашел оснований для отмены продажи, дело закрыто, подчеркнула собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что посольство России в Париже будет добиваться возвращения в Россию подлинника «Указа императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова», изданного 9 сентября 1727 года. Неизвестный злоумышленник подменил его подделкой, после чего указ всплыл на торгах французского аукционного дома Aguttes. Похищенный документ продали за 3120 евро (около 330 тысяч рублей).