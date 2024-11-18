Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:23, 18 ноября 2024Ценности

Французский аукционный дом отказался отменять сделку по продаже украденного указа Петра II

Дом Aguttes не отменит сделку по продаже украденного подлинника указа Петра II
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian Look / Global Look Press

Французский аукционный дом Aguttes, продавший украденный из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) подлинник указа императора Петра II, отказался отменять сделку. Об этом сообщила РИА Новости директор отдела книг, рукописей и ценных документов организации Софи Перрин.

По ее словам, в отношении аукционного дома было проведено расследование. Центральный офис по борьбе с торговлей культурными ценностями не нашел оснований для отмены продажи, дело закрыто, подчеркнула собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что посольство России в Париже будет добиваться возвращения в Россию подлинника «Указа императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова», изданного 9 сентября 1727 года. Неизвестный злоумышленник подменил его подделкой, после чего указ всплыл на торгах французского аукционного дома Aguttes. Похищенный документ продали за 3120 евро (около 330 тысяч рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН отреагировали на разрешение Запада ВСУ наносить удары вглубь России

      Премьер Канады решил надавить на союзников по НАТО из-за Украины

      Французский аукционный дом отказался отменять сделку по продаже украденного указа Петра II

      Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников

      В США объяснили решение Байдена разрешить Украине удары по России

      Тарасова довела до слез Валю Карнавал

      Шольц ответил на критику его разговора с Путиным

      Мужчина хранил дома 20 загадочных человеческих черепов

      Оценен ущерб от наводнений в Чехии

      Полковника ВСУ внесли в реестр террористов за приказ сбить самолет над Кубанью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше