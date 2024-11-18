Футболиста «Тоттенхэма» дисквалифицировали на семь матчей за шутку о корейцах

Бентанкура из «Тоттенхэма» дисквалифицировали на семь матчей за шутку о корейцах

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала игрока лондонского «Тоттенхэма» и сборной Уругвая Родриго Бентанкура на семь матчей. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной санкций стала шутка, которую футболист произнес в эфире телешоу на уругвайском канале. Ведущий попросил у хавбека футболку его корейского одноклубника Сон Хын Мина, а Бентанкур в ответ заявил, что эта футболка может принадлежать двоюродному брату форварда, так как корейцы слишком похожи друг на друга.

Помимо дисквалификации, Бентанкур должен заплатить штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов. Отстранение распространяется на матчи под эгидой FA, уругваец сможет играть в Лиге Европы.

В нынешнем сезоне Бентанкур провел 15 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Он отметился одним голом и одной результативной передачей.