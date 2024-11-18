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12:09, 18 ноября 2024Интернет и СМИ

Хакеры получили доступ к перепискам Конгресса США

Fox News: иностранные хакеры взломали электронную почту библиотеки Конгресса США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sean Pavone / Shutterstock / Fotodom

Иностранные хакеры взломали электронную почту библиотеки Конгресса США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что взломщики получили доступ к перепискам сотрудников Конгресса и библиотеки, которые они вели с января по сентябрь. Fox News уточняет, что библиотека Конгресса уже устранила уязвимости в электронной системе, которые использовались для взлома. Также о взломе сообщили сотрудникам Палаты представителей и Сената.

Библиотека обратилась в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Также отмечается, что масштабы утечки данных изучит Федеральное бюро расследований (ФБР).

Ранее газета The Washington Post сообщила, что китайские хакеры перехватывали звонки политиков из США, в том числе одного из советников кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Отмечалось, что хакеры имеют отношение к группировке Salt Typhoon.

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