Хакеры получили доступ к перепискам Конгресса США

Fox News: иностранные хакеры взломали электронную почту библиотеки Конгресса США

Иностранные хакеры взломали электронную почту библиотеки Конгресса США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что взломщики получили доступ к перепискам сотрудников Конгресса и библиотеки, которые они вели с января по сентябрь. Fox News уточняет, что библиотека Конгресса уже устранила уязвимости в электронной системе, которые использовались для взлома. Также о взломе сообщили сотрудникам Палаты представителей и Сената.

Библиотека обратилась в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Также отмечается, что масштабы утечки данных изучит Федеральное бюро расследований (ФБР).

Ранее газета The Washington Post сообщила, что китайские хакеры перехватывали звонки политиков из США, в том числе одного из советников кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Отмечалось, что хакеры имеют отношение к группировке Salt Typhoon.