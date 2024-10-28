Китайские хакеры перехватывали звонки политиков США

WP: китайские хакеры из Salt Typhoon перехватывали звонки политиков США

Китайские хакеры перехватывали телефонные звонки американских политиков, в том числе одного из советников кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, хакеры имеют отношение к группировке Salt Typhoon, якобы связанной с правительством КНР.

Источники газеты отметили, что они якобы получили доступ к аудиозаписям телефонных звонков, а также к незашифрованным текстовым сообщениям. Журналисты добавили, что сейчас власти США пытаются выяснить, сколько сообщений и записей попало в руки хакеров.

Ранее стало известно, что работающие на китайскую разведку хакеры взломали сервера трех телекоммуникационных компаний в США.