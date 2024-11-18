Муж увез жену в Судан и бросил там без паспорта

Мужчина из Австралии бросил жену в Судане и увез с собой ее паспорт и детей

Житель Австралии бросил жену в Судане без паспорта и уехал. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчина из штата Виктория в 2014 году отправился в поездку в Судан вместе с женой и двумя детьми. Одному ребенку в то время было два года, другому еще не исполнился год. Однако запланированная как визит к родным поездка оказалась ловушкой для женщины. Ее муж без предупреждения уехал, забрав с собой ее паспорт, и увез с собой детей.

Женщина — гражданка Судана, брак был заключен по предварительной договоренности родителей пары в 2010 году. После свадьбы суданка уехала в Австралию с мужем по партнерской визе. Когда брошенная женщина связалась с посольством Австралии в Египте (в Судане нет посольства Австралии — прим. «Ленты.ру»), там ей сказали, что ее виза недействительна. Как выяснилось, незадолго до вылета в Судан мужчина отменил обработку заявления на продление визы жены. В итоге женщина 16 месяцев боролась с бюрократией и обращалась в различные ведомства, чтобы снова увидеть детей. В феврале 2016 года она получила временную визу и смогла прилететь в Австралию.

Там она подала в суд на бывшего мужа. В 2022 году ему предъявили обвинение в незаконном перемещении человека. Он не выразил никакого раскаяния, не объяснил свой поступок и не признал вину. Жена при этом заявила на одном из заседаний, что внезапная разлука с детьми была для нее «невыносимой мукой». В итоге мужчину приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что мужчина не смог сообщить жене о разводе самостоятельно и нанял для этого блогеров. Близнецы Крис и Питер Вороши (известные как Vöröstwins) опубликовали ролик в TikTok и отметили на нем женщину.