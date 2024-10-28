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14:31, 28 октября 2024Из жизни

Мужчина решил сообщить жене о разводе и нанял для этого блогеров

Мужчина из США нанял блогеров, чтобы они сообщили его жене о разводе

Кадр: @VorosTwins

Мужчина не смог сообщить жене о разводе самостоятельно и нанял для этого блогеров. Об этом пишет New York Post.

Житель США решил развестись с женой, но по какой-то причине не захотел обсуждать с ней предстоящий разрыв. Вместо этого он воспользовался платформой Cameo, где у блогеров и селебрити можно заказывать персонализированные видео с поздравлениями или признаниями. Мужчина выбрал Криса и Питера Ворошей (известных как Vöröstwins), братьев-близнецов из Канады с необычными стрижками.

Вороши выполнили заказ. Они выложили ролик в социальной сети TikTok и отметили на нем адресата — женщину по имени Виктория. «Привет, Виктория! Мы просто хотим сказать, что Дэвид сильно любил тебя! Но больше он тебя не любит и хочет получить ра-а-азвод. Хочет ра-а-астаться с тобой», — сказали братья в коротком видео.

О реакции женщины на ролик не сообщается.

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      Антонина Черташ
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