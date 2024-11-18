Пьяный мужчина заколол заступившегося за близких пономаря российского храма

В Ростовской области мужчину задержали за расправу над пономарем храма

В Ростовской области задержали 50-летнего россиянина, подозреваемого в расправе над пономарем храма. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным издания, Роман Джангрия, трудившийся пономарем храма в Батайске, приехал в Ростов-на-Дону, чтобы помочь другу со сломавшимся автомобилем. В какой-то момент к ним подошел желавший общения пьяный россиянин. После сделанного Романом замечания агрессор принялся оскорблять его близких, за что получил кулаком в лицо. Дебошир ушел, но затаил обиду. Вскоре он вернулся, но уже с ножом, которым нанес пономарю несовместимые с жизнью ранения.

Злоумышленника задержали на месте. У Романа Джангарии остались жена и трое детей.

15 ноября сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали жителя российской фактории,который заколол приехавшего на заработки мужчину.