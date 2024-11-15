Житель российской фактории заколол приехавшего на заработки мужчину

На Ямале уголовник заколол приехавшего на заработки мужчину

В Ямало-Ненецком автономном округе задержали ранее судимого россиянина, учинившего расправу над приехавшим на заработки мужчиной. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 12 ноября к полицейским обратились жители поселка Тазовский, сообщившие об исчезновении уехавшего на заработки в факторию Пески мужчины. Прибывшие на место силовики обнаружили следы волочения и крови. Вскоре им стало известно, что после того как пропавший мужчина приехал в факторию, он выпил алкоголь с местными жителями и вскоре у него случился с ними конфликт. Присутствовавший при этом мужчина, недавно освободившийся из заключения, схватил нож и вонзил его в приезжего.

Полученное ранение оказалось не совместимо с жизнью. Уголовник погрузил тело на снегоход и вывез его с территории фактории, нож он спрятал недалеко от дома. Его задержали, возбуждено уголовное дело.

11 ноября сообщалось, что на Ямале россиянка заколола отчима, испугавшись его угроз.