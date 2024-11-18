Полиция Украины: в Одесской области боец ВСУ отрубил голову пятилетней девочке

В Березовском районе Одесской области мужчина отрубил голову пятилетней девочке. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила Национальная полиция республики.

Как сообщили в ведомстве, мужчина всю ночь пил алкогольные напитки, а когда утром проснулась пятилетняя внучка его сожительницы, ему это не понравилось, и он топором отрубил ей голову. Отмечается, что в этот момент в доме находились и другие дети. Осознав содеянное, украинец вызвал полицию и попытался свести счеты с жизнью, однако его задержали и оказали медицинскую помощь.

Как сообщил Telegram-канал «Политика Страны», подозреваемым является боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), приехавший в отпуск.

Ранее УВД российской Харьковской военно-гражданской администрации обвинило экс-комбрига ВСУ Всеволода Кожемяко в торговле наркотиками в зоне конфликта. Отмечалось, что он, используя бойцов своего подразделения и личные связи в Службе безопасности Украины обеспечивал безопасную перевозку наркотических средств.

