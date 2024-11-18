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12:55, 18 ноября 2024Бывший СССР

Экс-комбрига ВСУ обвинили в торговле наркотиками в зоне конфликта

УВД: экс-комбрига ВСУ Кожемяко обвинили в торговле наркотиками в зоне БД
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Бывший командир 13-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Всеволод Кожемяко при участии экс-депутата Верховной рады Романа Овчаренко поставлял в зону боевых действий (БД) наркотические вещества. В торговле наркотиками экс-комбрига обвинило в Telegram УВД Харьковской военно-гражданской администрации.

«Овчаренко заручился поддержкой со стороны руководства ранее упомянутой 13-й бригады "Хартия" Кожемяко Всеволода (...) Кожемяко, используя бойцов своего подразделения и личные связи в Службе безопасности Украины, обеспечивает (...) безопасность транспортировки наркотических средств», — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что против Кожемяко и Овчаренко возбуждено уголовное дело о создании организованного преступного сообщества.

Ранее украинский военнопленный Вячеслав Гаманец заявил, что командиры ВСУ употребляют алкоголь и наркотики. Он признался, что в его подразделении многие принимали запрещенные вещества.

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