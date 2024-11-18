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05:57, 18 ноября 2024Мир

Экс-сотрудник СБУ заявил о скрытых поставках оружия НАТО Украине после 2014 года

Экс-сотрудник СБУ Мазур: НАТО скрытно поставляла оружие Украине с 2014 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Denis Bocharov / Global Look Press

НАТО скрытно поставляла оружие на Украину с 2014 года, рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, западную технику привозили на Львовский полигон. «Поставка вооружения шла уже с 2014 года, после проведенного переворота открытым способом, ну, мне, например, было известно уже в 2014 году», — подчеркнул он.

Мазур добавил, что техника Североатлантического альянса появлялась на фронтах «антитеррористической операции» через пару месяцев после учений, а на полигоны привозили новую. Он добавил, что с 2005 года Украина начала участвовать в конференциях и встречах с представителями спецслужб стран НАТО.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что достичь мира на Украине можно поставками оружия.

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