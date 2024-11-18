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08:19, 18 ноября 2024Мир

Трамп раскрыл новую кандидатуру на пост шефа главного медиарегулятора США

Politico: Трамп выбрал Карра на пост главы Федеральной комиссии США по связи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Избранный президент США республиканец Дональд Трамп предложил на пост главы Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендана Карра, неоконсерватора и одного из видных действующих высокопоставленных сотрудников этого органа. Об этом сообщает Politico.

«Карр — борец за свободу слова. Он сражается против ограничений, которые подавляют свободы американцев и тормозят нашу экономику. Поздравляю председателя Карра с отличной работой [на прежней должности]. Веди нас в великое будущее, Брендан», — говорится в заявлении команды Трампа.

Ранее Трамп предложил назначить американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. По словам республиканца, Хегсет «жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте».

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