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14:23, 18 ноября 2024Бывший СССР

Оппозиция в Абхазии обвинила президента в раздаче 500 единиц наградного оружия

Оппозиция Абхазии: Бжания распорядился раздать 500 единиц наградного оружия
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания распорядился раздать 500 единиц наградного оружия. Об этом заявил один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, передает ТАСС.

По его словам, только наградного оружия за четыре года своего президентства Бжания раздал больше 500 единиц. Ардзимба также опроверг информацию о пропаже подаренного президентом России Владимиром Путиным Бжании оружия на параде 9 мая в Москве.

Ранее в Абхазии анонсировали прямые переговоры оппозиции и власти. Спикер парламента республики Лаша Ашуба добавил, что власти уже провели с оппозиционными политиками серию встреч и достигли компромисса по некоторым направлениям, но в настоящий момент его недостаточно.

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