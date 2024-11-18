Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:36, 18 ноября 2024Силовые структуры

Организатор подземной экскурсии в Москве помирился с потерпевшими и возместил им ущерб

Глава компании «Спутник» Ким возместил ущерб семьям погибших в коллекторе Москвы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Ким

Александр Ким. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Глава компании «Спутник» Александр Ким, проходящий по уголовному делу о подземной экскурсии по коллектору Москвы, возместил потерпевшим моральный и материальный вред. Об этом сообщает РИА Новости.

На слушаниях в Мещанском суде столицы адвокат предпринимателя заявил, что Ким примирился с потерпевшими. Сумму выплаченным им компенсаций юрист не назвал. Суд продлил Киму и второму фигуранту дела Никите Дубасу срок ареста до 6 мая.

11 сентября сообщалось, что следователи предъявили обвинение в окончательной редакции организаторам нелегальной экскурсии по коллекторам подземной реки Неглинки. Ким и Дубас обвиняются по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Третий обвиняемый находится в розыске.

Днем 20 августа 2023 года участники экскурсии по подземным коллекторам спустились под землю через кирпичный коллектор 1906 года в районе Олимпийского проспекта. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос. Позже спасатели выловили из воды восемь тел.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Будут бить по крупным городам». Названы цели в России, по которым Киев ударит дальнобойными ракетами в первую очередь

      Звезда «Слова пацана» описал черты идеальной женщины

      Российское пиво начнут поставлять в Казахстан

      Запрет поставок урана назвали симметричным ответом на действия США

      На свалке в российском регионе обнаружили превышение концентрации нефтепродуктов

      В ВСУ назвали цель высадки на левом берегу Днепра

      Экс-полковник СБУ заявил о низком боевом духе ВСУ из-за отступления

      Назван способ продлить жизнь на 11 лет

      Предсказана долгая борьба за наследство Светличной

      На Украине заявили о риске обрушения фронта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше