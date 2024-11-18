Организатор подземной экскурсии в Москве помирился с потерпевшими и возместил им ущерб

Глава компании «Спутник» Ким возместил ущерб семьям погибших в коллекторе Москвы

Глава компании «Спутник» Александр Ким, проходящий по уголовному делу о подземной экскурсии по коллектору Москвы, возместил потерпевшим моральный и материальный вред. Об этом сообщает РИА Новости.

На слушаниях в Мещанском суде столицы адвокат предпринимателя заявил, что Ким примирился с потерпевшими. Сумму выплаченным им компенсаций юрист не назвал. Суд продлил Киму и второму фигуранту дела Никите Дубасу срок ареста до 6 мая.

11 сентября сообщалось, что следователи предъявили обвинение в окончательной редакции организаторам нелегальной экскурсии по коллекторам подземной реки Неглинки. Ким и Дубас обвиняются по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Третий обвиняемый находится в розыске.

Днем 20 августа 2023 года участники экскурсии по подземным коллекторам спустились под землю через кирпичный коллектор 1906 года в районе Олимпийского проспекта. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос. Позже спасатели выловили из воды восемь тел.