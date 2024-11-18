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17:25, 18 ноября 2024Экономика

Оценены шансы сына Светличной остаться без наследства

Юрист Соловьев: сын Светличной может остаться без наследства
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Сын российской актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов рискует остаться без наследства. Такое возможно, если звезда оформила дарственную или завещание на третье лицо, заявил юрист Иван Соловьев в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, в случае с завещанием, оформленным на другого человека, Ивашов как наследник первой очереди сможет оспорить документ. «Если сын сумеет доказать, что мать находилась, например, в болезненном состоянии, что на нее оказывалось давление, то завещание удастся оспорить в суде, признать его недействительным», — объяснил Соловьев.

Светличной не стало 16 ноября. Известно, что ей принадлежали три квартиры в Москве, драгоценности и коллекция антикварной мебели. Прежде актриса заявляла, что не собирается оставлять имущество родственникам. Вместо этого она планировала передать недвижимость «хорошим людям, хорошей семье».

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что раздел наследства Светличной может обернуться долгими судами.

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