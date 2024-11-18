Предсказана долгая борьба за наследство Светличной

Адвокат Жорин: раздел наследства Светланы Светличной обернется долгими судами

Раздел наследства российской актрисы Светланы Светличной, которой не стало 16 ноября, может обернуться долгими судами. Продолжительную борьбу за имущество артистки предсказал адвокат Сергей Жорин, пишет aif.ru.

Сейчас первоочередным наследником Светличной является ее сын Алексей Ивашов. Однако не известно, составила ли актриса завещание. «Если было написано завещание, и в завещании сына нет, при этом, если он является трудоспособным гражданином, не инвалидом, не пенсионером, то ему ничего не достанется», — заявил юрист.

В случае, если Ивашова нет в завещании, но он нетрудоспособен, то он имеет право на обязательную половину того, что ему бы причиталось при отсутствии документа. При этом адвокат не исключает, что сын попытается оспорить завещание Светличной.

«Из средств массовой информации известно, что у Светличной были некоторые заболевания, которые могли оказать воздействие на принятие решений, то есть она могла не осознавать, не отдавать отчет своим действиям при подписании завещания. Это все можно определить при назначении специальной экспертизы, которую может назначить суд по ходатайству непосредственно стороны судебного процесса», — рассказал Жорин.

Однако развитие ситуации будет зависеть от того, было ли вообще составлено завещание. Если документ есть, будет оцениваться правильность его оформления. «В общем, похоже, вся эта история обещает быть долгоиграющей», — заключил адвокат.

Светланы Светличной не стало 16 ноября. Актриса ушла на 85-м году жизни после серьезной болезни. При этом состояние артистки было тяжелым — сообщается, что заслуженная артистка РСФСР уже не вставала с постели и плохо реагировала на слова медработников.