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09:55, 18 ноября 2024Бывший СССР

Пашинян подтвердил разговор об отставке с несколькими чиновниками

Премьер-министр Армении прокомментировал слухи об отставке нескольких министров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал слухи об отставке нескольких министров республики. О своих разговорах с чиновниками он написал в Telegram-канале.

«Я попросил некоторых высокопоставленных должностных лиц покинуть занимаемые ими должности», — написал Пашинян.

По его словам, причины такого обращения не относятся к личным, но имеют системный характер. Он поблагодарил чиновников за развитие армянской государственности и понимание его просьбы.

Отмечалось, что среди подавших заявления об отставке министр внутренних дел Ваге Казарян, глава министерства территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян, глава Следственного комитета Аргишти Карамян и председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян.

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