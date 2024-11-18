Стало известно об отставке нескольких министров в Армении

24news: несколько министров в Армении подали в отставку

Несколько министров в Армении подали прошения об отставке после разговора с премьер-министром республики Николом Пашиняном. Об этом сообщает армянский портал 24News.

Отмечается, что среди подавших заявления об отставке министр внутренних дел Ваге Казарян, глава министерства территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян, глава Следственного комитета Аргишти Карамян и председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян.

Как отмечает портал, чиновники подали в отставку после личного разговора с Пашиняном.

Ранее Пашинян заявил, что жители Армении стремятся избавиться от государства из-за их исторического опыта.