Премьер Японии возложил цветы стерилизовавшему население президенту

Премьер Японии Сигэру Исиба возложил цветы президенту Перу Фухимори

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба возложил цветы экс-президенту Перу Альберто Фухимори, обвинявшемся в нарушениях прав человека. Об этом сообщает газета The Japan News.

«Посещение могилы Фухимори было совершено для того, чтобы исполнить давнее желание Исибы (...) [Так как] во время своего пребывания на посту [президента] он отвечал за кризис с заложниками в резиденции японского посла в 1996 году и возглавил спецназ, чтобы спасти большую часть удерживаемых», — отмечается в материале издания.

Альберто Фухимори — сын японских мигрантов, руководивший Перу с 1990 по 2000 год. Таким образом, он был единственным в истории страны японцем, правившим другим государством. Его президентство связано с успешным привлечением зарубежных инвестиций и попыткой вывести страну из кризиса. Однако реформы сочетались с государственным насилием, коррупцией и жестокими методами в борьбе с терроризмом. Самой скандальной мерой Фухимори стала программа по стерилизации 300 тысяч женщин-крестьянок для контроля численности населения.

Несмотря на многочисленные нарушения прав человека и коррупционные скандалы, в Японии Фухимори крайне популярен, так как в 1996 году лично руководил операцией по спасению заложников в японском посольстве. Кроме того, его дочь Кейко Фухимори остается одним из самых влиятельных и популярных политиков в Перу.