Путин указом продлил полномочия ректора МГУ Садовничего на пять лет

Президент России Владимир Путин продлил полномочия ректора МГУ имени Ломоносова, академика Виктора Садовничего. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Продлить полномочия ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова" Садовничего Виктора Антоновича», — говорится в документе.

Указ предусматривает нахождение Садовничего на посту ректора, который он занимает с 1992 года, еще пять лет. В 2024 году академику исполнилось 85 лет.

Документ подписан главой государства 18 ноября 2024 года.

В этот же день Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Глава государства присвоил священнослужителю орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в возведение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».