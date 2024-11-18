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14:31, 18 ноября 2024Россия

Путин наградил орденом крымского митрополита

Путин наградил орденом митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что глава государства присвоил священнослужителю орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в возведение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

Указ подписан президентом 18 ноября 2024 года.

Ранее Тихон ответил на вопрос о том, является ли он духовником Путина. Он переадресовал вопрос о духовных связях с главой государства самому президенту, а также уточнил, что его обычно называют духовником президента, хотя сам себя таковым он не считает.

ЖЗЛ
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