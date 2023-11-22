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14:59, 22 ноября 2023Россия

Митрополит Тихон ответил на вопрос о связях с Путиным

Митрополит Тихон: только Путин может сказать, что я его духовник

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) ответил на вопрос о том, является ли он духовником президента России Владимира Путина. Священнослужителя цитирует РИА Новости.

Митрополит переадресовал вопрос о духовных связях с главой государства самому Путину. Он также уточнил, что его обычно называют духовником президента, хотя сам себя таковым он не считает.

«Я такого не могу сказать — он (Путин — прим. «Ленты.ру») должен сказать. Поэтому я, если, Бог даст, увижу Владимира Владимировича — я ему обязательно скажу, что вот крымские журналисты также интересуются этим. Ну а так ли это, что он там скажет? Посмотрим», — высказался Тихон.

В 2021 году Тихон заявил, что тот факт, что Путин не бессмертен, является проблемой для России. Российский президент воодушевил народ, и так исторически сложилось, что «нет никого другого, кто может сейчас все удержать», считает митрополит.

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