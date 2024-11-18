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08:50, 18 ноября 2024Россия

Раскрыты последствия атаки беспилотников на российский регион

В Тульской области раскрыли последствия атаки беспилотников на регион
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Тульской области раскрыли последствия атаки беспилотников на регион. По предварительным данным, никто не пострадал, говорится в сообщении областного министерства по региональной безопасности.

В небе над регионом сбили три украинских дрона.

«Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет», — прокомментировали в министерстве результат атаки.

Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на понедельник, 18 ноября, в небе над российскими регионами сбили 59 беспилотников. Украинские войска атаковали Подмосковье, а также Белгородскую, Брянскую, Курскую и Тульскую области.

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