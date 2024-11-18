Рогов заявил о близости ВС России к перерезанию трассы снабжения ВСУ в Курахово

Рогов: ВС России близки к перерезанию трассы снабжения ВСУ в Курахово

Российские военные близки к перерезанию трассы снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска продвинулись в сторону села Константинопольское юго-западнее Курахово и стали еще ближе к перерезанию главной транспортной артерии по снабжению группировки ВСУ — трассы Запорожье — Курахово», — сообщил Рогов.

17 ноября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России ведут активные боевые действия в Курахово. Он также объяснил, что взятие города российскими войсками позволит снизить интенсивность обстрелов ВСУ Петровского района Донецка.

Ранее стало известно, что в районе Курахово в окружение могут попасть до 3 тысяч украинских бойцов. Такое развитие событий допустил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.