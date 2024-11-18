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11:10, 18 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин сломал нос ребенку на детской площадке и был задержан

В Петербурге задержали мужчину, сломавшего нос ребенку на детской площадке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину, который сломал нос 10-летнему мальчику на детской площадке в Колпино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло 16 ноября на Павловской улице. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пнул ребенка в живот и лицо в результате возникшего между ними конфликта. Потерпевший обратился в больницу, где ему диагностировали ушибы и перелом носа.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее суд вынес приговор в отношении жителя Первомайского района Алтайского края, который в ходе конфликта сломал нос бывшей жене.

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