Россиянин сломал нос бывшей жене и попал в колонию на один год

На Алтае мужчине дали год колонии за сломанный нос бывшей жены

Суд вынес приговор в отношении жителя Первомайского района Алтайского края, который в ходе конфликта сломал нос бывшей жене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, подсудимый освободился из мест лишения свободы в феврале 2024 года. Там он отбывал наказание за угрозу жизни в отношении той же женщины — матери пятерых его детей. В ходе очередного конфликта на почве ревности с экс-супругой мужчина сломал ей нос.

В судебном заседании он заявил о раскаянии в содеянном и примирении с потерпевшей, однако суд решил, что предыдущее наказание не достигло цели исправления. Мужчину признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, приговорив к 1 году и 1 месяцу колонии.

Ранее 28-летний житель Омска накинулся на бывшую жену с ножом, услышав, что она не хочет с ним мириться.

