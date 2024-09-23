Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:50, 23 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин сломал нос бывшей жене и попал в колонию на один год

На Алтае мужчине дали год колонии за сломанный нос бывшей жены

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд вынес приговор в отношении жителя Первомайского района Алтайского края, который в ходе конфликта сломал нос бывшей жене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, подсудимый освободился из мест лишения свободы в феврале 2024 года. Там он отбывал наказание за угрозу жизни в отношении той же женщины — матери пятерых его детей. В ходе очередного конфликта на почве ревности с экс-супругой мужчина сломал ей нос.

В судебном заседании он заявил о раскаянии в содеянном и примирении с потерпевшей, однако суд решил, что предыдущее наказание не достигло цели исправления. Мужчину признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, приговорив к 1 году и 1 месяцу колонии.

Ранее 28-летний житель Омска накинулся на бывшую жену с ножом, услышав, что она не хочет с ним мириться.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Родители четверых детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание. Как им удалось выжить после семейного ужина?

      Женщина родила от мужчины двух детей и вышла замуж за его сына

      Европейских производителей напугала китайская сталь

      Следователи начали допрос матери отравившихся в Красноярском крае детей

      Россиянка описала путешествие на Аляску фразой «не для слабонервных»

      Москвичам рассказали о погоде в понедельник

      Россиянин расправился с незнакомцем из-за громкой музыки и сел на 8,5 лет

      Конгресс США представил план временного финансирования правительства

      Бойцы ВС России рассказали о боях близ Часова Яра

      Россиянин сломал нос бывшей жене и попал в колонию на один год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше