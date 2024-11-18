Россиянина осудили на 13 лет за сотрудничество с террористами

ФСБ: житель Белгородской области получил 13 лет колонии за госизмену

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы 26-летнего жителя Белгородской области за госизмену и попытку сбыть взрывчатку по заданию украинских террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомтсва, осужденный общался с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного в России. Тот попросил его сбыть взрывчатое вещество и взрывное устройство для совершения преступлений в Белгородской области. Россиянина остановили сотрудники ФСБ.

Мужчина признан виновным по статьям об участии в деятельности террористической организации, государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее Ростовский областной суд вынес приговор двум гражданам Украины, признав их виновными в шпионаже.