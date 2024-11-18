Работавшие на СБУ украинцы получили по 12 лет от российского суда за шпионаж

В Ростове суд дал по 12 лет двум украинцам Махно и Ткаченко за шпионаж

Ростовский областной суд вынес приговор двум гражданам Украины Максиму Махно и Сергею Ткаченко, признав их виновными в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Мужчины получили по 12 лет лишения свободы каждый. Махно отправят в колонию строгого режима, а Ткаченко — в колонию особого режима.

Суд установил, что Махно по собственной инициативе связался с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в августе 2022 года и через мессенджер передавал сведения о местонахождении личного состава и военной техники Российской армии, находящихся в Каховке Херсонской области. Ткаченко помогал ему добывать эти сведения для передачи СБУ.

Оба проживали в Каховке. Их противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ.

Ранее 18 ноября сообщалось, что Краснодарский краевой суд приговорил к 11 годам лишения свободы гражданина Украины Евгения Монастырева за шпионаж.