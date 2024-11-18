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13:18, 18 ноября 2024Силовые структуры

Работавшие на СБУ украинцы получили по 12 лет от российского суда за шпионаж

В Ростове суд дал по 12 лет двум украинцам Махно и Ткаченко за шпионаж
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ростовский областной суд вынес приговор двум гражданам Украины Максиму Махно и Сергею Ткаченко, признав их виновными в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Мужчины получили по 12 лет лишения свободы каждый. Махно отправят в колонию строгого режима, а Ткаченко — в колонию особого режима.

Суд установил, что Махно по собственной инициативе связался с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в августе 2022 года и через мессенджер передавал сведения о местонахождении личного состава и военной техники Российской армии, находящихся в Каховке Херсонской области. Ткаченко помогал ему добывать эти сведения для передачи СБУ.

Оба проживали в Каховке. Их противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ.

Ранее 18 ноября сообщалось, что Краснодарский краевой суд приговорил к 11 годам лишения свободы гражданина Украины Евгения Монастырева за шпионаж.

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