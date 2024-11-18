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11:51, 18 ноября 2024Силовые структуры

Шпионивший на Кубани украинец сел на 11 лет в колонию за передачу данных ВСУ

ФСБ: на Кубани суд дал 11 лет украинцу Монастыреву за шпионаж для ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд приговорил к 11 годам лишения свободы гражданина Украины Евгения Монастырева за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Украинец 1980 года рождения будет отбывать срок в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Суд установил, что Монастырев собирал данные о транспортной и критической инфраструктуре Краснодарского края, снимал опоры мостов и линий электропередачи, а фотографии передавал Киеву для нанесения по ним ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Сотрудники ФСБ задержали украинца в Лазаревском районе Сочи.

15 ноября Генпрокуратура сообщила о направлении уголовного дела гражданина Украины Артура Краснянского, обвиняемого в шпионаже, в Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону.

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