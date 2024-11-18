Россиянина осудили за изнасилование женщины в общежитии и расправу над ней

Суд дал 17 лет жителю Читы за изнасилование женщины, убийство и расчленение тела

Забайкальский краевой суд вынес приговор в отношении 30-летнего жителя Читы Егора Гриба, который изнасиловал женщину в общежитии и расправился с ней. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 18 ноября, сообщила официальный представитель суда Виктория Михайлюк.

Как установил суд, все произошло в июне. Мужчина пригласил ранее незнакомую 34-летнюю женщину к себе в общежитие, а в ходе распития спиртных напитков изнасиловал ее. После этого из мести за оказанное при изнасиловании сопротивление и для сокрытия следов преступления злоумышленник нанес не менее шести ударов ножом в шею потерпевшей, а затем вскрыл ей живот и ампутировал нижние конечности. Расчлененное тело он спрятал на площадке подъезда, где его нашел слесарь-сантехник.

Мужчину признали виновным в изнасиловании, расправе и надругательстве над телом. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима, а также обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей матери покойной.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае осудят мужчину, который изнасиловал и расправился с малолетней 33 года назад.