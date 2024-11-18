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17:09, 18 ноября 2024Россия

Российский школьник оказался в больнице после конфликта с матерью

В Нижнем Новгороде у ребенка выявили сотрясение мозга после конфликта с матерью
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Нижнем Новгороде у 11-летнего ребенка выявили сотрясение мозга после конфликта с матерью. Об этом пишет NewsNN в своем Telegram-канале.

По данным канала, школьник оказался в больнице после того, как его мать с силой схватила и приложила к полу. Помимо сотрясения мозга медики также диагностировали у мальчика постмеханическую асфиксию и острую реакцию на стресс.

Со слов матери мальчика, во время ссоры он несколько раз ударил ее по лицу, а она в ответ прижала к полу, после чего якобы сразу отпустила. Она рассказала, что когда мальчик выбежал из квартиры, она сразу позвонила в полицию и сообщила о пропаже сына. Его нашли и доставили в больницу.

Канал утверждает, что женщина воспитывает сына одна, семья на учете нигде не состоит, ребенок характеризуется положительно. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Подмосковье восьмиклассница выпала из окна во время ссоры с матерью. Конфликт произошел после того, как россиянка отобрала у дочери смартфон.

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