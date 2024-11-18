Российский сотовый оператор назвал сроки отмены роуминга в Крыму

ФАС: «Мегафон» отменит роуминг в Крыму и Севастополе не позднее 28 февраля

«Мегафон» назвал сроки отмены наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе, исполнив тем самым предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Компания отменит роуминг не позднее 28 февраля 2025 года», — указали в ФАС, назвав такой срок технически обусловленным.

Отмечается, что теперь во время пребывания на территории указанных регионов минуты, СМС и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана сотового оператора.

Также в службе уточнили, что ранее аналогичное предписание исполнил другой российский сотовый оператор, «Т2 Мобайл», а в ПАО «Вымпелком» («Билайн») пообещали привести тарифы к уровням домашнего региона с 1 января.

Летом стало известно, что МТС, «Мегафон» и «Билайн» получили предупреждения в связи с взиманием дополнительной платы в Крыму и Севастополе.