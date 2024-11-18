Боец «Ахмата»: ВСУ отступают и бросают западную технику в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают западную технику, отступая в Курской области. Об этом рассказал РИА Новости боец Гостуха из отряда командира с позывным Каштан спецназа «Ахмат».

Он уточнил, что на данном участке украинские военные оставили американскую боевую машину пехоты (БМП) «Брэдли», а также другую технику с боеприпасами. Гостуха также указал на большое количество пленных на данном участе.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид раскрыл детали об используемой в Курской области иностранной технике. По его словам, украинские войска заходили на российскую территорию с танками Abrams, Challenger и Bradley. Аид обозначил, что такая техника — не панацея, и описал иностранное вооружение словами «прекрасно горит».