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08:09, 18 ноября 2024Россия

Российский военный рассказал об отступлении ВСУ в Курской области

Боец «Ахмата»: ВСУ отступают и бросают западную технику в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Artem Priakhin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают западную технику, отступая в Курской области. Об этом рассказал РИА Новости боец Гостуха из отряда командира с позывным Каштан спецназа «Ахмат».

Он уточнил, что на данном участке украинские военные оставили американскую боевую машину пехоты (БМП) «Брэдли», а также другую технику с боеприпасами. Гостуха также указал на большое количество пленных на данном участе.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид раскрыл детали об используемой в Курской области иностранной технике. По его словам, украинские войска заходили на российскую территорию с танками Abrams, Challenger и Bradley. Аид обозначил, что такая техника — не панацея, и описал иностранное вооружение словами «прекрасно горит».

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