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13:33, 18 ноября 2024Силовые структуры

Следователи возбудили дело по факту нападения собаки на россиянку

В Мытищах возбудили уголовное дело по факту смерти женщины от укусов собаки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Мытищах следователи возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным следствия, 16 ноября на частном участке собака породы мастиф напала на 49-летнюю домработницу и причинила ей травмы, несовместимые с жизнью.

Следователями проведен осмотр места происшествия и назначена экспертиза.

Ранее сообщалось, что суд ужесточил наказание для заморившего сына голодом блогера-сыроеда.

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