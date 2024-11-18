Следователи возбудили дело по факту нападения собаки на россиянку

В Мытищах возбудили уголовное дело по факту смерти женщины от укусов собаки

В Мытищах следователи возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным следствия, 16 ноября на частном участке собака породы мастиф напала на 49-летнюю домработницу и причинила ей травмы, несовместимые с жизнью.

Следователями проведен осмотр места происшествия и назначена экспертиза.

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