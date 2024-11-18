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16:28, 18 ноября 2024Силовые структуры

Стало известно о возможном появлении в деле о стрельбе в Wildberries новых фигурантов

RTVI: в деле о стрельбе около офиса Wildberries могут появиться новые фигуранты
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В деле о стрельбе около офиса Wildberries в Москве могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает RTVI.

По данным источника, в документах суда говорится, что по делу в качестве свидетелей допросили более 30 человек, провели более 50 обысков, выемок и осмотров предметов, а также назначили более 30 судебных экспертиз. Также в документах отмечается о поручении органу дознания провести оперативно-розыскные мероприятия и установить других лиц, причастных к произошедшему.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест 13 фигурантам дела.

18 сентября в центре Москвы произошло нападение на головной офис компании. Вооруженный конфликт привел к тому, что семь человек пострадало, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов.

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