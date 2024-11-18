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07:25, 18 ноября 2024Мир

В Турции рассказали о «козыре» Трампа на переговорах с Россией

Аналитик Латифоглу: отмена санкций станет козырем Трампа на переговорах с РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

Отмена cанкций Запада против России обязательно станет пунктом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, считает турецкий аналитик Серхат Латифоглу. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп попытается использовать это как козырь. По мнению эксперта, главная задача Трампа — добиться прекращения огня.

«Трамп постарается использовать тему отмены санкций как свой козырь. Поспешных шагов в этом направлении не будет, но эта тема будет обязательно обсуждаться на каком-то этапе», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Трамп уже формирует политику по ключевым направлениям — Украине и Израилю, хотя до его инаугурации остается более двух месяцев. Также сообщалось, что политик получит преимущество благодаря представлению, что он будет жестче действующего американского лидера Джо Байдена.

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