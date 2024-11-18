Умер автор культовой песни Эдит Пиаф

Автор музыки к культовой песне Эдит Пиаф Шарль Дюмон умер в возрасте 95 лет

Певец и композитор Шарль Дюмон, который является автором музыки к культовой песне Эдит Пиаф Non, je ne regrette rien, умер на 96-м году жизни. Об этом сообщает канал BFMTV.

Близкие Дюмона рассказали, что композитора не стало в ночь с воскресенья на понедельник, 18 ноября. Он скончался после продолжительной болезни в своем доме в Париже.

Шарль Дюмон родился во французском городе Каор в 1929 году. На рубеже 1960-х годов после нескольких отказов он убедил Эдит Пиаф исполнить одно из своих произведений. «Без нее я бы никогда не сделал всего того, что сделал, ни как композитор, ни как певец», — признавался композитор во время интервью AFP в 2015 году. Он также сотрудничал с американской певицей Барброй Стрейзанд, для которой написал хит I've Been Here.