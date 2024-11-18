В Абхазии оппозиция назвала условия проведения президентских выборов

Ардзинба: президентские выборы в Абхазии должны пройти в демократическом русле

Президентские выборы в Абхазии должны пройти в демократическом русле. Об этом заявил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба, передает ТАСС.

«Предстоящие выборы должны пройти в законном, демократическом русле, чтобы не было никаких нарушений и использования административного ресурса в чью-либо сторону», — объяснил Ардзинба.

Ранее оппозиция в Абхазии потребовала отставки всего кабинета министров республики. Протестующие заявили, что покинуть свои посты должны в том числе руководители силовых ведомств.

18 ноября спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба анонсировал прямые переговоры оппозиции и власти. Он уточнил, что серия встреч уже была проведена, в их ходе был достигнут компромисс по некоторым направлениям.