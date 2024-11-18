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12:17, 18 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии оппозиция потребовала отставки руководителей силовых ведомств

Оппозиция в Абхазии: руководители силовых ведомств должны покинуть свои посты
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Абхазии руководители силовых ведомств страны должны покинуть свои посты. Такое требование выдвинул представитель оппозиции республики Леван Микаа, передает РИА Новости.

Соответствующее заявление протестующие сделали после переговоров с властями Абхазии.

«Весь кабинет министров должен уйти в отставку, затем будут назначены новые руководители. Оставить действующих министров возглавлять силовой блок, как того требует [президент Абхазии] Аслан Бжания, для нас неприемлемое условие», — объяснил Микаа.

Ранее министр юстиции Абхазии Анри Барциц заявил, что действия сторонников оппозиции содержат попытки захвата власти в стране. Он также уличил Запад в финансировании ряда неправительственных организаций республики на протяжении нескольких лет.

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