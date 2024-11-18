В Абхазии оппозиция потребовала отставки руководителей силовых ведомств

Оппозиция в Абхазии: руководители силовых ведомств должны покинуть свои посты

В Абхазии руководители силовых ведомств страны должны покинуть свои посты. Такое требование выдвинул представитель оппозиции республики Леван Микаа, передает РИА Новости.

Соответствующее заявление протестующие сделали после переговоров с властями Абхазии.

«Весь кабинет министров должен уйти в отставку, затем будут назначены новые руководители. Оставить действующих министров возглавлять силовой блок, как того требует [президент Абхазии] Аслан Бжания, для нас неприемлемое условие», — объяснил Микаа.

Ранее министр юстиции Абхазии Анри Барциц заявил, что действия сторонников оппозиции содержат попытки захвата власти в стране. Он также уличил Запад в финансировании ряда неправительственных организаций республики на протяжении нескольких лет.