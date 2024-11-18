В Германии предупредили о риске создания коалиции войны против России

Депутат Вагенкнехт: новое правительство Германии может стать коалицией войны

В случае, если Христианско-демократическая партия (ХДС) победит на досрочных парламентских выборах в Германии и сформирует правительство с партией «Союз 90/Зеленые», в ФРГ сформируется «коалиция войны против России». Об этом написала глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», депутат бундестага Сара Вагенкнехт, ее цитирует Welt.

В частности, Вагенкнехт объяснила свой вывод тем фактом, что кандидаты на пост канцлера ФРГ — как Фридрих Мерц от ХДС, так и Роберт Хабек от «Зеленых» — выступают за начало поставок дальнобойных ракет Taurus Киеву.

«Поставка ракет Taurus, которые необходимо программировать силами бундесвера — это практически объявление войны ядерной державе России. Дебаты показывают, что правительство Мерца-Хабека стало бы для Германии военной коалицией», — рассказала политик.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что разрешение странами Запада Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием приведет к резкой эскалации конфликта. Он подчеркнул, что единственной целью подобной меры являются попытки сорвать мирные переговоры и возможность урегулирование конфликта.