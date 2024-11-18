В Китае создали кирпичи для строительства лунной базы

Созданы первые строительные материалы для китайской лунной базы

Ученые Университета центральной провинции Ухань разработали первые строительные материалы для лунной базы, используя методы 3D-печати и лунный грунт. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В ходе эксперимента были созданы прототипы кирпичей, которые имитируют свойства лунного грунта. Для этого использовались земные материалы, такие как базальт, максимально приближенные к составу реголита — поверхностного слоя Луны. Эти кирпичи должны выдерживать экстремальные условия лунной поверхности, такие как резкие перепады температур, воздействие космической радиации и лунотрясения.

Кирпичи отправят на китайскую космическую станцию «Тяньгун», где они пройдут серию тестов на прочность и устойчивость к космическим условиям, чтобы определить, сохраняют ли они свои свойства при воздействии агрессивной среды. Для этого образцы будут проверяться на стабильность каждый год в течение трех лет.

Эксперимент также позволит сравнить характеристики различных типов материалов, что поможет выбрать наиболее подходящий для строительства. На основе анализа грунта, доставленного зондом «Чанъэ-5», ученые смогли создать черные кирпичи, которые в три раза прочнее обычных строительных материалов. Они способны соединяться без использования дополнительных связующих веществ, что упрощает процесс строительства.

В дополнение к созданию кирпичей команда из Уханя разрабатывает специального 3D-печатного робота «Лунный паук», который будет заниматься строительством на Луне. Этот робот может возводить конструкции конической формы, что делает его идеальным для работы в условиях низкой гравитации. Использование местных ресурсов позволит не только снизить затраты, но и ускорить процесс создания лунной базы.

