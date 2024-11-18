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09:47, 18 ноября 2024Силовые структуры

В российском городе подросток облил розжигом мальчика и толкнул его в костер

В Приморье подросток облил розжигом мальчика и толкнул его в костер
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Приморском крае прокуратура начала проверку после инцидента, в котором 10-летний школьник получил сильные ожоги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

В селе Вольно-Надеждинское 17 ноября мальчик обратился за медицинской помощью в связи с ожогом голени. Он рассказал, что незнакомый подросток толкнул его в огонь возле стадиона. Прокуроры намерены дать оценку деятельности органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Подросток жег траву, гулявшие рядом ребята сделали ему замечание. Тогда он в ответ плеснул розжиг в одного из них и толкнул его в костер, уточняет Telegram-канал Mash. Брюки на ребенке мгновенно вспыхнули, и он получил сильные ожоги. Родители пострадавшего подали заявление в полицию.

28 октября сообщалось, что в Московской области девятилетний мальчик получил серьезный ожог. Он в компании друзей проводил опыты с огнем в одном из подмосковных садовых товариществ. Игравшие с ним дети предложили ему поджечь руку и ногу, заверив, что последствий не будет. Мальчик согласился и поджег конечности, а придя домой, наврал родителям о причине его появления.

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