Под Москвой ребенок получил сильный ожог и наврал родителям о причине его появления

В Подмосковье 9-летний мальчик получил ожог после опытов с огнем

В Московской области девятилетний мальчик получил серьезный ожог. Придя домой, он наврал родителям о причине его появления, сообщает Telegram-канал Shot.

Ребенок в компании друзей проводил опыты с огнем в одном из подмосковных садовых товариществ. Игравшие с ним дети предложили ему поджечь руку и ногу и заверили, что последствий не будет. Мальчик согласился и поджег конечности.

Когда пламя удалось сбить, дети решили скрыть истинную причину появления ожогов на теле товарища. Они придумали, что мальчика якобы подожгли неизвестные, которые сразу же после этого скрылись. Мальчика госпитализировали. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее житель Курска поджег девятилетнего сына за плохое поведение. Увидев, что мальчик играет со спиртом,отец разлил его по ягодицам ребенка и поджег. Пострадавшего мальчика госпитализировали.