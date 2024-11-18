Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:19, 18 ноября 2024Россия

В российском регионе сообщили об отражении атаки беспилотников

Богомаз: в Брянской области силы ПВО отражают попытку атаки беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

В Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают попытку атаки беспилотников, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

«Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал губернатор. Он призвал сограждан соблюдать необходимые меры безопасности.

Накануне вечером украинские беспилотные летательные аппараты попытались атаковать Брянскую и Курскую области. Об этом сообщило Министерство обороны. Пять дронов были сбиты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Разрешение Байдена на удары ВСУ вглубь России обсуждают сторонники и противники. Что говорят в США, Киеве и Москве?

      Российский депутат призвал срочно отстранить Байдена от власти

      В российском регионе сообщили об отражении атаки беспилотников

      Рогов заявил о продвижении российских войск к Малой Токмачке в Запорожской области

      В Абхазии группа лиц попыталась захватить гостелерадиокомпанию

      Посол Израиля обвинил Папу Римского в попытке изолировать Тель-Авив

      Пожаловавшемуся на необычную реакцию жены на оргазм мужу дали совет

      Раскрыты подробности нападения на шестикратного чемпиона России по футболу

      Французский политик заявил о попытках Байдена развязать третью мировую войну

      Симоньян оценила разрешение США на удары вглубь России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше