В российском регионе сообщили об отражении атаки беспилотников

Богомаз: в Брянской области силы ПВО отражают попытку атаки беспилотников

В Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают попытку атаки беспилотников, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

«Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал губернатор. Он призвал сограждан соблюдать необходимые меры безопасности.

Накануне вечером украинские беспилотные летательные аппараты попытались атаковать Брянскую и Курскую области. Об этом сообщило Министерство обороны. Пять дронов были сбиты.

