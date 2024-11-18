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11:03, 18 ноября 2024Мир

Во Франции назвали «политикой выжженной земли» решение США по ударам вглубь России

Дюпон-Эньян: Байден проводит политику выжженной земли, разрешая удары по России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Разрешая Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России с помощью дальнобойных ракет ATACMS, президент США Джо Байден проводит «политику выжженной земли». Такое заявление сделал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Байден проводит политику выжженной земли, санкционируя удары по России американскими ракетами дальнего радиуса действия», — написал он.

По мнению французского политика, подобные решения со стороны действующего главы Белого дома являются бессмысленной эскалацией конфликта. Дюпон-Эньян отметил, что американский народ избрал Дональда Трампа для прекращения провокаций, которые приближают мир к глобальному конфликту.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

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