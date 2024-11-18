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17:46, 18 ноября 2024Ценности

Врач назвала опасное для введения филлера место на лице

Косметолог Молли Бейли: введение филлера в скулы искажает черты лица
Мария Винар

Фото: Kamil Macniak / Shutterstock / Fotodom

Врач-косметолог Молли Бейли из Миссури, США, назвала опасное для введения филлера место на лице. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Речь идет о скуловой дуге. Медик объяснила, что с возрастом кожа теряет коллаген, поддерживающий ее эластичность. В связи с этим некоторые места на лице становятся менее объемными. По ее словам, многие женщины ошибочно вводят филлер в скуловую дугу. «Когда вещество вводится в область лица, где естественная потеря объема незначительна, она становится наиболее заметной и сильнее всего искажает его черты», — пояснила Бейли.

В качестве примера специалист привела британскую супермодель Наоми Кэмпбелл, которая, по ее мнению, ввела филлеры в скулы. «Филлер в средней зоне лица может оказывать очень поддерживающее действие и быть незаметным, но его следует использовать для восполнения объема, а не для контурирования. Создавайте контур с помощью макияжа, а не с помощью филлеров», — заключила эксперт.

В апреле дерматолог и косметолог Татьяна Баллирано раскрыла опасные последствия инъекций филлеров для лица.

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