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04:15, 18 ноября 2024Ценности

Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире похвасталась фигурой в бикини

Британская ведущая Майя Джама продемонстрировала фигуру в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Майя Джама

Майя Джама. Кадр: @mayajama

Британская телеведущая Майя Джама похвасталась фигурой в крошечном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя обладательница самых идеальных ягодиц в мире запечатлела себя в ванной у зеркала. Она престала в полосатом сером бикини с желтыми завязками и с распущенными волосами.

Звезда также продемонстрировала кадры с пляжа в Майами, США, где отдыхала с друзьями, и видео с дня рождения блогера Крейга Митча.

В июне руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати назвал Майю Джаму звездой с самыми идеальными ягодицами в мире.

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