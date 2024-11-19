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19:17, 19 ноября 2024Ценности

57-летняя Памела Андерсон вышла в свет без макияжа

57-летняя актриса Памела Андерсон без макияжа пришла на кинофестиваль
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Roger Kisby / Globallookpress.com

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон вышла в свет без макияжа. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

57-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» посетила кинофестиваль Deadline Contenders Film 2024 в Лос-Анджелесе, США. Она предстала перед камерами в белом наряде, который состоял из рубашки, удлиненной кофты на пуговицах и плиссированной миди-юбки. Также артистка надела остроносые нюдовые туфли на шпильках.

В то же время знаменитость распустила волосы и отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В августе Памела Андерсон объяснила причину отказа от макияжа.

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