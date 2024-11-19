62-летняя Деми Мур в мини-платье восхитила фанатов на фото с премии

Американская актриса и бывшая фотомодель Деми Мур поделилась фото с ковровой дорожки премии Governors Awards 2024 и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летняя звезда «Стриптиза» и «Субстанции» предстала перед камерами в черном мини-платье люксового бренда Givenchy с разрезом, который переходил в длинный шлейф и подчеркивал ее стройные ноги. При этом она примерила туфли в тон, а в качестве украшений выбрала широкое колье и длинные массивные серьги с зеленым камнем из ассортимента ювелирной марки Sartoro Genève.

Поклонники оценили моложавую внешность знаменитости в комментариях под постом, который набрал 83,5 тысяч лайков. «Шикарная женщина», «Этот наряд потрясающий, и ты в нем прекрасна», «Выглядишь превосходно», «Очень красивые ноги», «Королева», — отмечали они.

Ранее Деми Мур высказалась о крупных планах ягодиц в фильме «Субстанция».