Арестовали выстрелившего из сигнального пистолета в сверстника российского подростка

В Костроме арестовали подростка за выстрел из сигнального пистолета в сверстника

В Костроме арестовали подростка, который выстрелил в сверстника из сигнального пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Костромской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

По данным следствия, 16 ноября на остановке общественного транспорта в городе Кострома, молодой человек произвел выстрел из сигнального пистолета в незнакомого ему сверстника. В результате этого потерпевший получил рваную рану века и контузию глаза.

Подозреваемый был оперативно задержан, и по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что выкинувший из машины ставшего инвалидом после СВО россиянина таксист задержан.